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Путин уволил самого богатого генерала ФСБ

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, генерал армии Сергей Смирнов освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к спецслужбе.

По словам источников, решение об отставке Смирнова связано с тем, что 12 октября ему исполнилось 70 лет — это предельный возраст для госслужбы.

Указ президента Владимира Путина об отставке генерала пока не был опубликован, в Кремле также не давали комментариев на этот счет.

30 апреля 2019 года сообщалось, что Сергей Смирнов заработал за 2018 год больше всех в руководстве спецслужбы, став самым богатым генералом в ФСБ. Это следовало из опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц спецслужбы. Его доход за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму также вошли деньги от продажи земельного участка.

Доход директора ФСБ Александра Бортникова за тот же период незначительно снизился. Он заработал 11,3 миллиона рублей, что немного меньше, чем в 2017 году. В его собственности также квартира площадью 99 квадратных метров, гараж и два машино-места. Жена Бортникова владеет земельным участком площадью в 1,2 тысячи квадратных метров, квартирой и жилым домом. Ее доход превысил три миллиона рублей.

Сергей Смирнов — генерал армии, назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 года. Таким образом, он занимал эту должность 17 лет. Всего на военной службе Смирнов провел 46 лет, придя в органы безопасности в сентябре 1974 года.

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