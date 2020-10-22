ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, планировавшего теракт с использованием самодельной бомбы в Московском регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанный — мужчина 1999 года рождения. Уточняется, что он действовал по указанию боевиков международных террористических организаций и готовил теракт в одном из зданий органов власти. Далее подозреваемый планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Из тайника задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а в его средстве связи найдены переписки с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатки и видеозапись так называемой присяги главарям террористов.

Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Волгограде. Злоумышленники планировали устроить взрыв на монументе «Родина-мать». В ходе задержания главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление силовикам, в результате чего были ликвидированы.