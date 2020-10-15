ФСБ уничтожила двух террористов в Волгограде

Сотрудники ФСБ России уничтожили двух террористов, готовивших атаки в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ликвидированные являлись членами запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Их деятельность, по данным ФСБ, координировали с территории Сирии. Отмечается, что террористы планировали теракты в зданиях органов власти, мест проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасных предприятиях.

В ходе задержания главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего были ликвидированы. Убитые — выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. По месту их жительства провели обыск и изъяли оружие, боеприпасы, поражающие элементы к СВУ, литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения атак.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе задержаны другие участники террористической организации, в отношении которых принимаются процессуальные решения.

Ранее, 13 октября, стало известно о ликвидации боевиков в Грозном (Чеченская Республика). Группу вооруженных преступников заметили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, после чего был введен режим контртеррористической операции. Террористов заблокировали в частном доме и предложили им сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия. В результате были уничтожены четыре преступника. В ходе операции погибли два сотрудника правоохранительных органов.