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Назван самый богатый сотрудник ФСБ

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Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов заработал за 2018 год больше всех в руководстве спецслужбы. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщается в опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера высших должностных лиц ФСБ.

Его доход за этот период составил почти 84,7 миллиона рублей против 6,1 миллиона, задекларированных за 2017 год. В эту сумму также входят деньги от продажи земельного участка.

Доход директора ФСБ Александра Бортникова незначительно снизился. Он заработал 11,3 миллиона рублей, что немного меньше, чем в 2017 году. В его собственности также квартира площадью 99 квадратных метров, гараж и два машино-места. Жена Бортникова владеет земельным участком площадью в 1,2 тысячи квадратных метров, квартирой и жилым домом. Ее доход превысил три миллиона рублей.

Сергей Смирнов — генерал армии, назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 года. В органах безопасности он с сентября 1974-го.

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