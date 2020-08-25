Путин уволил начальника российских СИЗО

Президент России Владимир Путин уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН Владимира Бурыкина. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ об освобождении Бурыкина от должности вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 25 августа.
Причины его увольнения неизвестны.
Бурыкин был назначен замглавой ФСИН 1 мая 2017 года. Прежде он руководил управлением ФСБ по Калужской области — с августа 2010 года, отмечает ТАСС.
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