Начальник российской колонии арестован за взятку

В Казани суд арестовал начальника исправительной колонии №5 за получение взятки. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, начальник республиканской колонии был задержан на своем рабочем месте. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Пресненский районный суд Казани избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

7 февраля сообщалось, что руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Северной Осетии Юрий Емельянов задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 160 («Присвоение или растрата») УК России.

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