Офицер ФСИН и бизнесмен арестованы после ремонта в здании ведомства

Полковник внутренней службы Сергей Вержевикин и предприниматель Олег Мохнорылов арестованы после реконструкции помещений ФСИН. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает «Коммерсантъ».

В 2019 году компания, которую возглавлял Мохнорылов, должна была произвести капитальный ремонт здания объединенной редакции ФСИН — поменять систему вентиляции, заменить кровлю, систему отопления и полы на двух этажах. За эти работы организация получила 154,4 миллиона рублей.

К 25 декабря 2019 года ремонт был завершен, однако сотрудники ФСИН при приемке сочли, что часть работ компания так и не выполнила, хотя и получила оплату от Вержевикина, занимающего пост начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения ведомства.

Следственный комитет России обвинил полковника в превышении должностных полномочий, а предпринимателя — в мошенничестве в особо крупном размере.

Вержевикин своей вины не признал. Следствие проверяет другие контракты, которые Центр госимущества заключал с коммерческими организациями.

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