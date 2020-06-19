Из фонда ОМС в российском регионе похитили 250 миллионов рублей

В Кузбассе задержали подозреваемых в хищении более 250 миллионов рублей из средств фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Под домашний арест отправлены коммерческий директор и управляющий ряда медицинских организаций. По версии следствия, в период с 2016 года подозреваемые создали в Кемерове и Новокузнецке сеть частных медцентров, которые фактически не оказывали услуги гражданам, но получали выплаты по системе ОМС. Для фиктивных отчетов использовались подложные документы.

В пресечении преступления участвовали следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по региону и сотрудники управления ФСБ России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В ближайшие дни подозреваемым будет предъявлено обвинение.

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