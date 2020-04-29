Раскрыт семейный бизнес вора в законе Кости Шрама под прикрытием ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли семейный бизнес вора в законе Кости Шрама по нелегальному обналичиванию денег под прикрытием ФСБ. Об этом сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ходе расследования хищений активов обанкротившегося банка «Ренессанс» выяснилось, что его контролировал Андрей Розов, хотя, по официальным данным, ему принадлежало всего 10 процентов акций. Его партнером был свояк Костя Шрам, известный как один из крупнейших теневых банкиров и специалистов по обналичиванию денег. Оба женаты на сестрах.

Их банковскую деятельность прикрывал ответственный сотрудник управления собственной безопасности ФСБ, который и стоял у истоков подпольного бизнеса по оказанию услуг теневым финансистам. Этот чекист обеспечивал защиту от управления «К» (курирует банковский сектор) ФСБ в обмен на получение доходов от обнального бизнеса. Силовики также оказывали теневым банкирам дополнительные услуги с привлечением бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел»: личная охрана, безопасность при транспортировке денег, охрана пунктов выдачи денег.

Под крышей чекистов работали крупные теневые банкиры, занимающиеся обнальными операциями. Но после ухода из подпольного бизнеса куратора от ФСБ семейный «траст» развалился. В настоящее время МВД расследует уголовное дело о хищении и растрате средств банка «Ренессанс», выводе активов, преднамеренном банкротстве, фигурантом которого является Розов. Он уехал из России, но следствие заинтересовано в его допросе.

По заявлению Розова недавно были арестованы бывший депутат Госдумы Денис Волчек и предприниматель Зураб Плиев. Они за 1,4 миллиона евро обещали банкиру помочь с решением вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.

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