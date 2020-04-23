Задержанного в ходе секретной операции ФСБ привезли на допрос к следователю

Задержанный в ходе секретной операции ФСБ бывший депутат Госдумы и бизнесмен Денис Волчек доставлен на допрос, его проверяют на причастность к вымогательству восьми миллионов рублей у московского предпринимателя. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, следователи также общаются со вторым подозреваемым — предпринимателем Зурабом Плиевым. Их действия подпадают под статью УК РФ о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Они вымогали деньги, обещая коммерсанту свою помощь в непривлечении его к уголовной ответственности.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Волчека и Плиева.
22 апреля сообщалось о секретной операции ФСБ в Санкт-Петербурге. Оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом Волчека и тут же увезли его в Москву. Он является влиятельным бизнесменом в Петербурге. Волчек стал предпринимателем в 90-х годах. В 2002 году он избран депутатом Петербургского заксобрания при спонсорской помощи олигарха Бориса Березовского. С 2007 года Волчек дважды переизбирался в Госдуму от ЛДПР.
У него имеется гражданство Израиля и Греции.