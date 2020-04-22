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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

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Денис Волчек
Денис Волчек
Фото: Zampolit.com

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы и городского законодательного собрания Дениса Волчека. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. Спецоперация проводилась в условиях повышенной секретности: о ней знали лишь руководители регионального управления ФСБ.

Задержание Волчека связано с уголовным делом, расследованием которого занимается Следственный комитет России. Какие обвинения ему инкриминируются, пока неизвестно.

«Фонтанка» указывает, что задержанный является влиятельным бизнесменом в Петербурге. Он стал предпринимателем в 90-х годах. В 2002 году он стал депутатом Петербургского заксобрания при спонсорской помощи олигарха Бориса Березовского. С 2007 года Волчек дважды переизбирался в Госдуму от ЛДПР.

У него имеется гражданство Израиля и Греции.

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