Бывшего депутата Госдумы арестовали за вымогательство миллионов рублей

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 22 июня 2020 года. Решение принято по ходатайству следствия. Также санкция на арест выдана в отношении предпринимателя Зураба Плиева — второго фигуранта дела.

По версии следствия, они вымогали восемь миллионов рублей у предпринимателя, обещая за вознаграждение помочь ему с решением вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Этим потерпевшим является Андрей Розов, акционер банка «Ренессанс», у которого Центробанк отозвал лицензию в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций, сообщает газета «Коммерсантъ».

После отзыва лицензии Агентство страхования вкладов (АСВ) установило, что из «Ренессанса» исчезло 9,5 миллиарда рублей. По заявлению организации МВД возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве банка. Следователи стали проявлять интерес к Розову, который покинул Россию. Его знакомый Волчек предложил «снять напряжение» в этом деле, оценив свои услуги в 1,4 миллиона евро. Представитель банкира обратился с заявлением о вымогательстве в ФСБ, под контролем которой шла передача денег. 22 апреля сверток, в котором находились 8 миллионов рублей и кукла на оставшуюся часть сумму, принесли в офис предпринимателя Плиева в деловом центре на Краснопресненской набережной. Его самого и Волчека там не оказалось, сверток приняла женщина, которую использовали втемную.

Волчека и Плиева задержали в своих домах в Петербурге. Сотрудники ФСБ провели секретную операцию, в ходе которой обоих фигурантов привезли в Москву.

Волчек является влиятельным бизнесменом в Петербурге. Он стал предпринимателем в 90-х годах. В 2002 году его избрали депутатом Петербургского заксобрания при спонсорской помощи олигарха Бориса Березовского. С 2007 года Волчек дважды переизбирался в Госдуму от ЛДПР. У него имеется гражданство Израиля и Греции.

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