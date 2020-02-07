Главного тюремщика Северной Осетии задержали по делу о растрате

Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Северной Осетии Юрий Емельянов задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 160 («Присвоение или растрата») УК России. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.

Оперативным сопровождением дела 47-летнего Емельянова занимается управление собственной безопасности ФСИН.

Должность главы республиканского УФСИН Емельянов занимал с сентября 2016 года. В органах службы он работает с 1997 года. В разное время он занимал должности инспектора уголовно-исполнительной системы (УИС) и начальника отдела управления собственной безопасности ФСИН.

17 января сообщалось, что в Сыктывкаре суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.

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