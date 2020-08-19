Арестант покончил с собой в первую ночь в СИЗО «Матросская тишина»

В первую ночь после перевода в столичный СИЗО «Матросская тишина» заключенный свел счеты с жизнью. Об этом в среду, 19 августа, сообщает «Московский комсомолец».

26-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении серии мелких краж на территории Пресненского района и доставили в изолятор временного содержания на Петровке. Там он провел трое суток, а 17 августа подозреваемого перевели в СИЗО «Матросская тишина».

В первую же ночь мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Адвокаты утверждают, что у их подзащитного не было депрессивных мыслей, и готовят обращение в Общественную наблюдательную комиссию.

Как уточняет РИА Новости, тело подозреваемого обнаружили в туалете камеры. В столичном управлении ФСИН сообщают, что реанимационные мероприятия проводились в течение часа, однако спасти заключенного не удалось. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее в штрафном изоляторе колонии Пермского края заключенного нашли с перерезанным горлом за 10 дней до освобождения. На теле и руках 32-летнего мужчины также обнаружены ссадины.