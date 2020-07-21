Российского заключенного нашли с перерезанным горлом за 10 дней до освобождения

В штрафном изоляторе колонии Пермского края обнаружено тело заключенного со следами насильственной смерти. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил на своей странице в Facebook основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его информации, у 32-летнего мужчины было перерезано горло, а на теле и руках обнаружены ссадины. Как уточнил правозащитник, осужденный отбывал наказание за хищение 6,8 тысячи рублей и оскорбление представителя власти. До его выхода на свободу оставалось 10 дней.

Как пишет «Интерфакс», региональное управление ФСИН отрицает наличие на теле заключенного следов насильственной смерти, подчеркнув, что в камере осужденный находился один. Медики колонии провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

По данным ведомства, ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что в штрафном изоляторе колонии Калининградской области покончил с собой 19-летний заключенный. Отмечалось, что его осудили за грабеж. В колонии города Гвардейск он находился с сентября 2019 года.

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