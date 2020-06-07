81-летний мужчина 40 лет ожидал суда в тюрьме и умер

На Ямайке 81-летний Ноэль Чемберс (Noel Chambers), 40 лет находившийся в заключении и ожидавший суда, умер в тюрьме. Как пишет Loop News Jamaica, мужчина скончался в начале 2020 года, однако СМИ обратили внимание на произошедшее на этой неделе.

В сети были опубликованы фотографии покрытого укусами насекомых тела 81-летнего мужчины, который выглядел истощенным и не получавшим должного медицинского ухода. Официальной причиной его смерти была названа почечная инфекция. Правозащитники обратили внимание на снимки и потребовали провести расследование. «Его состояние в момент смерти показывает, что его содержали в нечеловеческих и чудовищных условиях. Что теперь, Ямайка?» — написала в Twitter местная активистка Сьюзан Гоффе (Susan Goffe).

Выяснилось, что в начале ноября 2019 года Чемберс прошел медицинское обследование, так как в то время он практически не ел, жаловался на проблемы со зрением и симптомы, характерные для гриппа. За день до смерти он был обнаружен без сознания.

Также стало известно, что Чемберс был заключен под стражу в феврале 1980 года по обвинению в убийстве, но так и не был осужден за преступление. Чемберс был признан невменяемым и помещен в тюрьму. Однако во время расследования в документах обнаружили неточности, поставившие под сомнение законность заключения Чемберса под стражу. В частности, слово «виновен» было заменено на «признан невменяемым».

Кроме того, в 2003 и 2009 году мужчина проходил психиатрические экспертизы, в результатах первой говорилось, что у него не обнаружено никаких психических расстройств и что он может предстать перед судом. Несмотря на это, никаких документов, подтверждавших, что Чемберс после экспертизы был в суде, не было обнаружено.

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