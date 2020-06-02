Застрявший в Таиланде россиянин рассказал о попадании в тюрьму

Из Таиланда эвакуировали российского туриста, попавшего в тюрьму во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила редактор группы «Паттайя от А до Я» в Facebook и волонтер Светлана Шерстобоева.

В своем посте она написала о телефонном разговоре с туристом после его освобождения. 58-летний Александр Якушин прилетел в Таиланд 16 февраля и должен был вернуться домой в ночь на 18 марта. Однако за два дня до этого его задержали якобы за кражу продуктов в супермаркете.

«Мы с моим знакомым тайцем зашли в магазин, купили много чего, а рассчитались не за все. Я не знаю, как так получилось. Таец куда-то исчез, а продавцы вызвали полицию и оформили на меня недостачу 180 бат (360 рублей). Я сразу вернул эти деньги, но полицейские аннулировали мне визу. Я не мог поверить своим ушам! Но меня посадили в железный воронок, и я попал в иммиграционную тюрьму», — рассказал Якушин.

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Шерстобоева отметила, что узнала о ситуации туриста в конце мая и связалась с журналистами из Новороссийска, откуда прилетел турист. Параллельно в группе объявили сбор средств на выплату штрафов и возвращение мужчины на родину. Но в итоге Якушин «улетел за казенный счет».

«Правительство Краснодарского края, узнав о беде новороссийца, не осталось в стороне. Губернатор дал поручение решить вопрос с финансами для вызволения Якушина из тюрьмы. Признаться честно, я не слишком верила в успех данного предприятия: получить все подписи за пару дней, связаться с Госуслугами по билетам было из области фантастики. Но власти успели!» — написала администратор российского сообщества в Таиланде.

По ее словам, в «спасательной операции» участвовали более 70 человек, включая волонтеров, журналистов, сотрудников консульского отдела Посольства РФ в Таиланде и краснодарских чиновников. В результате Александра Якушина включили в список на вывозной рейс, и 30 мая он вернулся в Россию.

По данным газеты «Новороссийский рабочий», сейчас мужчина находится в подмосковном обсерваторе и «постепенно возвращается к жизни». Он сможет улететь в родной город после двухнедельного карантина.

Ранее сообщалось, что застрявший в Таиланде россиянин поселился в буддистском храме. 25-летний Иван не смог улететь домой из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, и его приютили монахи, предоставив еду и ночлег.

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