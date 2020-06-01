Кремль опроверг открытие границ России для иностранцев

Россия пока не открывает границы для иностранцев, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию. Его цитирует ТАСС в понедельник, 1 июня.

Комментируя приглашение лидеров иностранных государств на парад Победы в Москве, Песков напомнил, что «режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне».

30 мая президент Владимир Путин из-за открытия ряда стран для туризма на фоне пандемии коронавируса озадачил членов Совета безопасности обсуждением позиции российской стороны. По его словам, многие страны уже заявили о полном открытии границ.

25 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан пока повременить с поездками за границу, чтобы исключить риск завоза коронавирусной инфекции в Россию.

Между тем в СМИ появляются сообщения об открытии некоторых стран для туристов. К примеру, по информации The Thaiger, Таиланд может полностью открыться с 1 июля. Ранее о готовности принимать туристов заявили в Тунисе.

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