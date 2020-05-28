Китайский репетитор получил несколько лет тюрьмы за домогательства до детей

Китайский репетитор получил несколько лет тюрьмы за сексуальные домогательства до детей. Об этом сообщает South China Morning Post.

37-летнему Яну Цзо-хо грозит более четырех лет тюремного заключения за то, что приставал к 6-ти и 7-летним детям из семей, в которых работал частным репетитором. Суд постановил, что мужчина будет находиться под стражей 52 месяца, однако вскоре после этого выяснилось, что и после заключения он станет репетитором.

Когда Служба исправительных учреждений Гонконга занялась расследованием в отношении осужденного, стало известно о его прошлой судимости: Ян Цзо-хо уже проводил 20 месяцев под стражей, тоже за обвинения в сексуальных домогательствах. После освобождения мужчина решился устроиться репетитором. Заполняя анкету, он скрыл данные о своей судимости.

Отмечается, что во время расследования выяснилось, что в телефоне мужчины хранится 65 порнографических видео, в том числе с детьми младше 5 лет.

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