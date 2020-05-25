Серийный насильник попытался сбежать от полиции и сорвался со скалы

На острове Корфу, Греция, серийный маньяк-насильник Димитрис Аспиотис, более известный как Чудовище из Кавоса сорвался с 30-метровой скалы во время побега от полицейских. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает The Sun.

По данным издания, 47-летнего мужчину арестовали после трехчасовой спасательной операции, так как его на протяжении всего времени не могли достать из-под обломков. Затем полицейским пришлось положить Аспиотиса на носилки. «Я надеюсь, что он будет испытывать боль всю оставшуюся жизнь», — заявила 33-летняя британка Кейли Морган, ставшая его жертвой 10 лет назад. Уточняется, что маньяка отправили в больницу на острове и приставили охрану из нескольких человек.

Поиски серийного маньяка начали две недели назад после заявления 34-летней албанки о том, что ее схватил неизвестный и в течение трех дней насиловал в лесу, угрожая расправой.

Чудовище из Кавоса признали виновным в изнасиловании около ста женщин и в 2012 году приговорили к 52 годам заключения. Однако два года назад его досрочно освободили. Уточняется, что Аспиотис смог подать апелляцию и сократить свой срок благодаря хорошему поведению. Он заявил, что избавился от кокаиновой зависимости, из-за которой начинал совершать преступления. Отмечается, что маньяк похищал женщин в лес и насиловал по нескольку раз.

В апреле стало известно, что бывшая помощница вице-президента США Джо Байдена Тара Рид раскритиковала бывшего госсекретаря Хилари Клинтон за поддержку «человека, который ее изнасиловал». Она заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена, который на тот момент занимал должность сенатора от штата Делавэр. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях.

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