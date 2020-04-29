Клинтон обвинили в поддержке «насильника Байдена»

Бывшая помощница вице-президента США Джо Байдена Тара Рид раскритиковала бывшего госсекретаря Хилари Клинтон за поддержку «человека, который ее изнасиловал». Об этом сообщает Fox News.

Рид заявила, что голосовала за Клинтон на выборах в президенты в 2016 году и всю жизнь поддерживала демократов, однако сейчас бывший госсекретарь вступилась за Байдена. По словам Рид, Клинтон и раньше позволяла влиятельным мужчинам «скрывать свои хищнические сексуальные действия». Она добавила, что стране такое не нужно.

Как сообщалось ранее, Клинтон поддержала кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Она официально заявила об этом на встрече, посвященной влиянию коронавирусного кризиса на женщин.

Бывшая сотрудница сената Конгресса США Тара Рид ранее в апреле заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена, который на тот момент занимал должность сенатора от штата Делавэр. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Об изнасиловании женщина тогда не сообщала.

Позже стало известно, что в деле о харассменте появились новые свидетели — одна из соседок Рид в штате Калифорния, куда женщина переехала после увольнения. Линда Лакасс подтвердила, что Рид рассказывала о домогательствах Байдена. Бывшая помощница вице-президента говорила о приставаниях также маме, подруге, брату и коллеге.

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