Хиллари Клинтон поддержала Байдена на президентских выборах

Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, сообщает агентство Reuters.

Клинтон официально заявила о своей поддержке на публичной онлайн-встрече, посвященной влиянию коронавирусного кризиса на женщин. По ее словам, она не только выступает за Байдена как президента, но и поможет ему бороться за важные вопросы, которые находятся на кону на этих президентских выборах.

Она стала одним из череды политиков-демократов, поддержавших эту кандидатуру: сенатор Элизабет Уоррен, ранее выдвигавшаяся в кандидаты в президенты США, 15 апреля поддержала Байдена.

14 апреля сенатор Берни Сандерс, также один из кандидатов, заявил о поддержке Байдена и призвал демократов сплотиться вокруг него. Бывшего вице-президента также поддержал экс-президент США Барак Обама.

По данным Forbes, рейтинг Байдена выше, чем у действующего президента: за него готовы проголосовать более половины американцев. Его кампания идет на фоне обвинений в сексуальных домогательствах: бывшие помощницы заявляют о непристойном поведении с его стороны.

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