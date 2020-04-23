Байден расколол движение в защиту женщин

Обвинения в домогательствах в адрес бывшего-вице президента США и наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на грядущих выборах Джо Байдена раскололи движение #MeToo, выступающее в защиту женщин. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, после того как бывшая сотрудница сената Конгресса США Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась харассменту со стороны Байдена, который на тот момент занимал должность сенатора от штата Делавэр, многие из представительниц #MeToo, поддерживающих политика в президентской гонке, отказались верить ее словам. В частности, рассказ Рид раскритиковала американская актриса Алисса Милано, которая в 2017 году запустила кампанию против сексуальных домогательств #MeToo. «Мне просто неудобно выбрасывать достойного человека, которого я знаю 15 лет, в эти времена полнейшего хаоса без тщательного расследования», — поделилась она, оправдывая бывшего вице-президента.

В ответ ряд представительниц движения уличили Милано в лицемерии и политической ангажированности. Так, бывшая актриса и продюсер Луизетт Гейсс (Louisette Geiss), которая вместе с Милано обвиняла в харассменте голливудского продюсера Харви Вайнштенйа, подчеркнула, что допускать подобного поведения в отношении женщин не должен никто. «Не важно, кто ты — Трамп, Байден или Харви», — подчеркнула она.

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Помимо Милано, критике со стороны прогрессивных феминисток подвергся и фонд TIME'S UP, который был основан в 2018 году для оказания помощи жертвам сексуального насилия и домогательств и в который Рид обратилась со своей проблемой. В организации ей посоветовали адвоката, однако отказались помогать с оплатой его услуг или освещением дела в прессе, сославшись на нежелание компрометировать некоммерческий статус фонда, финансируя дело против участника предвыборной гонки.

Как пишет Politico, многие участницы #MeToo опасаются, что подобные высказывания Милано могут нанести серьезный урон самому движению, перечеркнув все его достижения. Кроме того, отмечает издание, подобные разногласия среди представителей движения, по большей части поддерживающих именно Демпартию, могут подорвать позиции демократов в целом, поскольку дают республиканцам лишний повод упрекнуть их в двуличии. Таким образом и без того не комплиментарная для партии ситуация обвинением ее потенциального кандидата может еще больше усугубиться, принеся дополнительные очки действующему президенту США Дональду Трампу.

Ранее в апреле самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес, комментируя претензии в адрес Байдена, заявила, что говорить о таких вещах законно и необходимо. Она также подчеркнула, что недопустимо игнорировать сообщения о сексуальном насилии.

До этого бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. При этом никаких мер в отношении Байдена тогда принято не было, хотя женщина рассказала об этом инциденте трем его старшим помощникам и отделу Сената по работе с персоналом.

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