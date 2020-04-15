В Конгрессе США отреагировали на претензии к Байдену из-за домогательств

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес отреагировала на претензии в адрес потенциального кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена, обвиненного в сексуальных домогательствах. Ее слова приводит The Hill.

Как отметила Окасио-Кортес, говорить о таких вещах законно и необходимо. «Мне казалось, что мы вошли в новый период, оставив подобные вещи в прошлом. Но теперь кажется, что мы снова возвращаемся ко всему этому», — прокомментировала конгрессвумен.

Она также добавила, что многие склонны игнорировать обвинения в сексуальных домогательствах, пока это не коснется непосредственно их, подчеркнув, что это недопустимо.

Ранее в апреле Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась харассменту со стороны Байдена, который на тот момент занимал должность сенатора от штата Делавэр. По ее словам, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. При этом никаких мер в отношении Байдена тогда принято не было, хотя женщина рассказала об этом инциденте трем его старшим помощникам и отделу Сената по работе с персоналом.

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