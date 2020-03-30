Самая молодая конгрессвумен США перестала поддерживать Берни Сандерса

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес отказалась идти по стопам сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который является лидером американского левого движения и претендует на роль кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах, и перестала его поддерживать. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, получив место в Конгрессе в начале 2019 года, Окасио-Кортес начала смягчать свою риторику и демонстрировать менее радикальный подход по ряду вопросов. Так, если в начале своей работы в Палате представителей она регулярно привлекала к себе внимание жесткими высказываниями, то в последние несколько месяцев конгрессвумен, по всей видимости, решила встроиться в существующую систему, отказавшись от образа левого активиста-аутсайдера, и начать налаживать контакты с другими членами Демократической партии.

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В частности, Окасио-Кортес, которая раньше вступала в конфронтацию с председателем Палаты представителей Нэнси Пелоси, в последнее время демонстрирует гораздо более миролюбивое отношение к ней. В то же время конгрессвумен начала критиковать, хоть и в достаточно мягкой манере, самого Сандерса и некоторых его сторонников за излишнюю склонность к созданию конфликтов. Кроме того, Окасио-Кортес организовала ротацию кадров в своей команде: на смену главе штаба ее избирательной кампании Сайката Чакрабарти, который успел настроить против себя значительную часть конгрессменов-демократов, пришла более умеренная Ариэл Экблад, а на смену директору по коммуникациям Корбину Тренту, который занимается кампанией Сандерса — Лорен Хитт, также работавшая на менее радикальных членов Демпартии.

Такая «эволюция» Окасио-Кортес, пишет Politico, происходит на фоне неудач Сандерса в президентской гонке. По мнению ряда экспертов, в условиях, когда нынешний лидер левого движения не желает смягчать свою риторику, чтобы заполучить поддержку умеренных членов партии и расширить круг своего электората, конгрессвумен готовит почву для реализации своей стратегии развития движения — основанную на создании внутрипартийных коалиций и нацеленную на привлечение новых, менее радикальных избирателей.

«Если Берни — Моисей, то Александрия Окасио-Кортес — Иисус Навин», — отметил бывший директор по прогрессивному взаимодействию кампании еще одного претендента на роль кандидата от Демпарти Элизабет Уоррен Макс Бергер.

При этом сторонники конгрессвумен уже разделились на два лагеря. Часть из них считает, что Окасио-Кортес стала жертвой системы, которая слишком быстро заставила ее работать по своим правилам, другие же, напротив, утверждают, что проводимые ей изменения открывают левому движению более надежный путь к власти.

Ранее в марте обозреватель NBC News заявил, что Сандерсу следует выйти из гонки ради сохранения своего собственного влияния в Демократической партии и улучшения имиджа всего левого движения в США. По его словам, лучшее, что может сделать сенатор от Вермонта — это помочь Байдену победить Трампа на выборах.

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