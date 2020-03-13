В Конгрессе США нашли объяснение поражению Сандерса в «мини-вторник»

Поражение претендующего на роль кандидата от Демократической партии на грядущих президентских выборах в США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на праймериз, которые прошли в «мини-вторник», 10 марта, является следствием подавления избирателей, желавших за него проголосовать. Такое объяснение неудачам Сандерса нашла самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес, передает The Hill.

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Как заявила Окасио-Кортес в эфире телеканала Fox News, особенно показательным в этом плане стало голосование в штате Мичиган, где Сандерс в итоге набрал на 17 процентов меньше голосов, чем его главный внутрипартийный оппонент, бывший вице-президент США Джо Байден. По ее словам, молодым избирателям, которые в большинстве своем поддерживают сенатора от Вермонта, приходилось ждать в очередях минимум три часа, чтобы получить возможность отдать голос за выбранного кандидата.

«Это безудержное подавление избирателей в этой стране», — заявила конгрессвумен, подчеркнув, что нельзя заставлять избирателей ждать «по три, четыре, семь часов». «В результате люди просто уходят», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что по итогам «мини-вторника» Сандерсу удалось одержать победу только в штате Северная Дакота, где разыгрывались голоса минимального числа делегатов — 14. При этом Байден победил в Миссури, Миссисипи и Айдахо, а также в Мичигане, где на праймериз в 2016 году сенатор от Вермонта выиграл у другой представительницы Демпартии Хиллари Клинтон.

По итогам праймериз в 18 штатах, которые прошли до «мини-вторника», у Байдена было 670 делегатов, а у Сандерса — 574. Для того чтобы принять участие в президентской гонке, необходимо набрать голоса как минимум 1991 из 3979 делегатов, без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.

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