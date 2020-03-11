Демократы задумали вывести Сандерса из президентской гонки

Еще до победы бывшего вице-президента США Джо Байдена в праймериз Демократической партии 10 марта демократы обсуждали, как вывести из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что к концу последних праймериз Байден был объявлен победителем в Мичигане — штате, который помощники Сандерса считали важным для кампании. Кроме того, бывший вице-президент заручился поддержкой избирателей в Миссисипи, и, как пишет издание, перекрыл таким образом Сандерсу путь к выдвижению.

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Теперь демократы хотят избежать длительных предварительных выборов, которые, по их мнению, только помогут нынешнему президенту США Дональду Трампу, и обдумывают возможность убедить Сандерса уступить Байдену. Собеседники издания отмечают, что сценарий, по которому Сандерс добровольно покидает гонку, — лучший способ для демократов убедить своих сторонников объединиться с Байденом.

Ранее от дальнейшего участия в президентской гонке отказались сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Решение политики приняли на фоне провала в «супервторник». Отмечалось, что от снятия Уоррен может выиграть Сандерс, так как их сторонники исповедуют близкие левые убеждения.

По итогам «супервторника» 3 марта Байден заручился поддержкой 512 делегатов, Сандерс — 441. Победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты. От Республиканской партии в выборах, вероятно, будет участвовать действующий президент США Дональд Трамп. У нынешнего хозяина Белого дома нет реальных конкурентов — глава государства с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах.

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