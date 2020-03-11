Сандерс одержал первую победу в «минивторнике»

Кандидат от Демократической партии, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал первую победу в ходе праймериз «минивторника». Об этом сообщает Politico.

По результатам праймериз в Северной Дакоте Сандерс набрал 53,3 процента голосов. За основного соперника, Джо Байдена, отдали голоса 39,8 процента избирателей. Третий претендент от демократов в предвыборной гонке— Тулси Габбард — получила поддержку 0,6 процента голосовавших.

Отмечается, что в штате разыгрывалось минимальное число делегатов — 14 представителей — среди всех штатов, где проходили праймериз «минивторника».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!