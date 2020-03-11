Названы предварительные результаты праймериз в США

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Мичиган после подсчета 31 процента голосов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Байден набирает 52,3 процента голосов, в то время как его главный оппонент, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 42,2 процента голосов.

Во вторник, 10 марта, праймериз прошли в шести штатах: Айдахо, Вашингтон, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Северная Дакота.

На праймериз в Мичигане отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии.

Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала Fox News, у Байдена было 670 делегата, а у Сандерса – 574. Для того, чтобы принять участие в президентской гонке, необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.

Ранее сообщалось, что по итогам «супервторника» 3 марта Байден получил поддержку 452 делегатов, а Сандерс — 382. Остальные демократы набрали гораздо меньше голосов, в результате один из претендентов на роль кандидата от Демпартии, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, вышел из предвыборной гонки.

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