Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
В США отреагировали на информацию о застрявших школьниках из России
Погрузка эвакуированных россиян под контролем полиции попала на видео
Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией
Появилось видео задержания высокопоставленного агента ФСБ на Украине
Одноклубник Роналдиньо вспомнил о странной привычке футболиста
Google выпустит собственный процессор
В мире почти не осталось мест для хранения нефти
Обвиненные в заражении строителей Белорусской АЭС россияне оказались здоровы
Мужчина прожил 26 лет с десятисантиметровым ножом в голове
Новости партнеров

Обама поддержит президентскую кампанию Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Экс-президент США Барак Обама публично поддержит избирательную кампанию своего бывшего вице-президента Джо Байдена для того, чтобы сплотить Демократическую партию в преддверии выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Обама опубликует видео, в котором выразит поддержку Байдену. Бывший глава государства решил выступить с подобным заявлением спустя всего день после того, как Берни Сандерс, последний соперник Байдена в Демократической партии, вышел из гонки и сам одобрил его кандидатуру.

В последние годы бывший лидер страны даже несмотря на то, что он и его супруга до сих пор остаются самыми популярными членами Демократической партии, предпочитал не вмешиваться во внутрипартийные дела и не высказывался в пользу какого-либо кандидата. Однако Байден в своей предвыборной кампании часто использовал отсылки к связям с экс-главой государства и заявлял, что его правление станет своеобразным продолжением дела Обамы.

Ранее Берни Сандерс объявил о своем выходе из президентской гонки. «Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса», — добавил он.

Представитель штата Вермонт отметил, что во время эпидемии коронавируса и экономического кризиса он должен сделать все возможное для поддержки трудящихся в стране и обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой.

По словам сенатора, некоторые его сторонники в Демократической партии советовали ему продолжить борьбу, несмотря на значительный разрыв в голосах между ним и бывшим вице-президентом. Так, согласно результатам последних опросов, если бы выборы прошли в апреле, то Байден бы набрал 53 процента голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку на выборах
Берни Сандерс раскрыл причины выхода из президентской гонки
Джо Байден оказался популярнее Трампа
Берни Сандерс обратился к американцам
Другие материалы рубрики
Мир00:0213 апреля

«Была паника и истерия»

Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
21:22Сегодня

В США отреагировали на информацию о застрявших школьниках из России

20:45Сегодня

Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией

20:06Сегодня

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

Мир00:02 9 апреля

«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»

Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
19:51Сегодня

Губернатор Нью-Йорка отказался подчиниться Трампу в борьбе с коронавирусом

19:07Сегодня

Более 70 российских школьников застряли в США

18:43Сегодня

Советские мемориалы в Австрии защитили во время пандемии коронавируса

Мир00:02 6 апреля
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

Восточное поветрие

Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
19:21Сегодня

Стало известно об исследовавшей коронавирус летучих мышей лаборатории в Ухане

17:12Сегодня

ВОЗ дала прогноз по созданию вакцины от коронавируса

17:02Сегодня

Коронавирус впервые передался от мертвеца

Россия
«Слухи приводили к нападению на врачей, убийствам»
Как коронавирус меняет россиян
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Растет число умерших, но становится больше и тех, кто излечился. Главное о ситуации в стране
«У меня уже нет никаких сил»
Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
Все материалы
Мир
Бывший помощник Трампа захотел выйти из тюрьмы из-за коронавируса
В Испании создали «Ноев ковчег» для спасения от коронавируса
«Была паника и истерия»
Что происходит в Иране, где число заразившихся коронавирусом рискует превысить 500 тысяч человек
Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование
Число умерших от коронавируса превысило 100 тысяч
Больше всего смертей в Италии, США и Испании. Число зараженных растет
Пойман один из самых разыскиваемых преступников мира
«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»
Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве замерили радиационный фон из-за пожаров в Чернобыле
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Лукашенко рассказал о последствиях эгоизма партнеров Белоруссии
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
У Московского патриархата призвали отобрать Киево-Печерскую лавру
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Дождь помог спасателям тушить пожар у Чернобыльской АЭС
Все материалы
Экономика
В России обрушилась добыча газа
США и Европе предсказали рекордный кризис
ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти
Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Развитым странам предсказали рекордный обвал
Все материалы
Силовые структуры
Российскую судью проверят после матерного видеотоста про «супертелочку»
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
Реваз Кахмазов«Время легендарных воров в законе прошло»
Год назад в России начали охоту на криминальных авторитетов. Эта борьба изменила преступный мир
Составлен рейтинг самых популярных преступлений в России
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
У рассказывающего о полиции блогера прошел обыск из-за фейка о коронавирусе
«Карантин всегда сопровождается ростом преступности»
С чем столкнутся российские спецслужбы в условиях пандемии коронавируса
Все материалы
Наука и техника
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
«Мрачные пережитки прошлого»
 
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Живущего в Канаде российского боксера наказали за нарушение карантина
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
Бывший игрок сборной России рассказал о заслуженности зарплат футболистов
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Олимпийский чемпион сравнил ситуацию с коронавирусом в США с войной
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Валуев ответил раскритиковавшему его работу в Госдуме Познеру
Все материалы
Культура
Стали известны первые слова Бабкиной после выхода из комы
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса
Время новых возможностей
Шнур в музее, Соник в кино, «Ню»: главные премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Россиян научат лечебной зарядке против вируса и развлекут знаменитым ежом в Okko
«Беспокоиться о своей жизни можно в другие дни»
Как живет самая счастливая нация на земле?
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
«Говорят, что это песня шахидки»
Их треки о провинции, гопниках и тюрьме слушают миллионы: как АИГЕЛ покорили Россию
Все материалы
Интернет и СМИ
Собянин заявил о беспрецедентных DDoS-атаках на систему спецпропусков
От Google потребовали объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянам
«Как будто весь мир уже умер»
Россияне засели у телевизора из-за коронавируса. Им снова рассказывают о теориях заговора и Ванге
Зараженный коронавирусом основатель российского телеканала умер в 34 года
«Дух свободы»
Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава
Домработница обокрала российскую блогершу на миллионы рублей
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Все материалы
Ценности
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса
Пижама бренда Morgan Lane Постельное дело
Девушки в пижамах готовы заполонить улицы по всему миру. Во всем виноват коронавирус
Российский блогер уничтожил косметику своей девушки и разозлил подписчиков
Greek Prime Minister George Papadopoulos dancing in the street with high ranking officers, at the barracks of the Greek Air Force during Easter celebrations, April 17th 1969. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)Сельский властелин
Как греческий президент дружил с миллиардером, скупал роскошные квартиры и запрещал мини-юбки
Все материалы
Путешествия
Оставшиеся без работы из-за коронавируса члены экипажа показали досуг на видео
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
В задержке с возвращением россиян на родину нашли виновных
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса
«Я заново учился дышать»
Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
Объяснена схема вывоза россиян из-за границы во время пандемии коронавируса
Все материалы
Из жизни
Разъяренная акула-людоед атаковала редактора
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Студентка потеряла мать и бабушку за один день из-за коронавируса
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Пара занялась сексом возле королевского дворца и попала на видео
Голая женщина залезла на полицейскую машину в знак протеста против самоизоляции
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Все материалы
Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
Посмотрите на минивэн от экс-дизайнера Lamborghini
Самир Садыхов представил свой вариант кастом-микроавтобуса из семидесятых
В США появилась в продаже Lada 4x4 с лебедкой и кожаным салоном
Квиз: опознайте автомобиль по двухэтажным фарам
Когда глаза на лоб лезут: кто есть кто среди машин с одинаково странной внешностью
ГИБДД устроит поголовные проверки водителей на въездах в Москву
Таким мог стать роскошный Renault с мотором V8
Посмотрите на прототип представительского седана Renault из заводского музея
Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара
Все материалы
Дом
В России разрешили оформлять ипотеку дистанционно
В ЦБ высказались о повышении ставок по ипотеке
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Подсчитано число платящих за ЖКХ россиян во время пандемии
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
Мишустин расширил помощь для пострадавших от коронавируса ипотечников
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российским выпускникам дали рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ
Анонсированный Путиным транспортный маршрут оценили в триллионы рублей
Ялтинцам предложили заняться благоустройством
Все материалы