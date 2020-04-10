Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс раскрыл причины выхода из президентской гонки. Об этом законодатель заявил в четверг, 9 апреля, в интервью телеканалу MSNBC.
«Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса», — заявил Сандерс. Он подчеркнул, что намерен сделать все возможное для защиты трудящихся в стране во время экономического кризиса и пандемии коронавируса, а также для обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой.
Сенатор также отметил, что некоторые из его сторонников советовали продолжить участие в президентской гонке, несмотря на значительное отставание от бывшего вице-президента США Джо Байдена по числу полученных голосов выборщиков для партийного съезда демократов.
8 апреля Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он фактически был последним конкурентом Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать бывшему вице-президенту стать кандидатом от демократов на выборах главы государства.
По последним данным, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов-выборщиков, Сандерс — 914. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий президент Дональд Трамп.
В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. По состоянию на 10 апреля, там зафиксировано 462 тысячи случаев заражения, умерли 16,5 тысячи человек, а 25,4 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения