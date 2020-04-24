Байден уличил Трампа в желании перенести выборы ради победы

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии уличил действующего американского лидера Дональда Трампа в желании перенести президентские выборы, которые должны пройти в ноябре. Об этом политик заявил в ходе онлайн-встречи со своими сторонниками, передает Politico.

«Запомните мои слова. Я думаю, что он собирается каким-то образом отложить выборы и придумать причину, по которой выборы не состоятся. Он думает, что это единственный способ, который поможет ему выиграть», — предупредил Байден.

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Как пишет издание, ранее бывший вице-президент уже неоднократно заявлял, что пандемия коронавируса никак не должна повлиять на проведение выборов. В частности, он упоминал, что выборы в США проводились даже в годы Гражданской войны и во время Второй мировой. По его словам, чтобы людям не пришлось нарушать самоизоляцию и социальное дистанцирование, провести голосование можно было бы по почте. При этом Трамп и его администрация такую идею не поддерживают.

Politico отмечает, что действующий глава США никак не отреагировал на слова Байдена. Более того, ранее в апреле Трамп уже заявлял, что президентские выборы пройдут в ноябре, как и было запланировано, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, которое наблюдается в США в данный момент, сообщает ТАСС.

Ранее в апреле сообщалось, что по результатам опроса CNN, Байден оказался популярнее Трампа. Как отмечала телекомпания, если бы выборы прошли в апреле, бывшего вице-президента поддержали бы 53 процента американцев, в то время как нынешнего лидера США — только 42 процента опрошенных.

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