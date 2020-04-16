В Китае предложили повысить возраст сексуального согласия

Правозащитники предложили правительству Китая обратить внимание на проблему сексуальных домогательств, в частности — повысить возраст согласия, который сейчас составляет 14 лет, пишет The Guardian.

Общественная дискуссия разгорелась из-за скандала с участием Бао Юймина, вице-президента крупной нефтяной компании и советника в IT-корпорации ZTE. Он был уволен после того, как 18-летняя девушка, известная под вымышленным именем Синсин, обвинила его в том, что он принуждал ее к половой связи в возрасте 14 лет.

Бао нелегально взял ее под опеку и забрал из семьи вскоре по достижении возраста согласия, и избежать этого она никак не могла, а родители этому не препятствовали. Она подала жалобу еще в 2019 году, но в первый раз сотрудники правоохранительных органов закрыли дело.

Чжу Гуансин, научный сотрудник в университете политологии и права, высказалась по этому поводу на страницах издания Sixth Tone. По ее мнению, из-за того, что возраст согласия столь низок, закон дает больше возможностей насильникам. «Предполагается, что малолетние способны свободно решать, вступать ли им в сексуальную активность. (..) Однако слишком часто это дает возможность насильникам пользоваться незрелостью детей, а затем избегать ответственности, заявляя, что все происходило по обоюдному согласию», — написала она.

Топ-менеджер признает, что имел связь с этой девушкой, однако отрицает обвинения в насилии. Сообщается, впрочем, что у предполагаемой жертвы есть видео, подтверждающие ее претензии.

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