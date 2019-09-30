Россиянка продала насильнику двух маленьких дочерей

В Хакасии будут судить женщину и ее любовника, которому она за деньги разрешила изнасиловать своих маленьких дочерей. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, мать двоих детей, которым на тот момент было семь и восемь лет, познакомилась с мужчиной в ноябре 2012 года. Тогда же он предложил новой знакомой вознаграждение за сексуальную близость с девочками, та ответила согласием и привела к нему дочерей.

Кроме того, следствие установило, что пять лет спустя тот же мужчина совратил другого ребенка: он познакомился в социальной сети с 14-летней девочкой, пригласил ее на встречу, где склонил к «иным действиям сексуального характера».

В настоящий момент оба фигуранта дел — 53-летний мужчина и его 34-летняя любовница, мать изнасилованных девочек, — находятся под арестом. Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у насильника расстройство в виде педофилии, не исключающей вменяемости.

23 сентября в Оренбургской области задержали, а затем арестовали священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании приемных детей. Потерпевшими по делу признали семерых подростков, вместе со священником заключили под стражу его совершеннолетнюю дочь с мужем.

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