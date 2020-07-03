Приговоренный к смерти насильник умер от коронавируса

Насильник и убийца, приговоренный к смертной казни, умер после заражения коронавирусом, пишет Mirror. До своей смерти американец провел в тюрьме почти 30 лет.

Ричард Стайтли (Richard Stitely) находился в камере смертников с сентября 1992 года за изнасилование и убийство женщины по имени Кэрол Ангер (Carol Unger), тело которой он затем бросил на автостоянке в Северном Голливуде, штат Калифорния.

Мужчина умер вечером в среду, 1 июля, в государственной тюрьме Сан-Квентин. По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, смерть Стайтли наступила в разгар крупной вспышки коронавируса, в результате которой оказались заражены более трети заключенных.

71-летнего мужчину проверили на наличие вируса после смерти. Результат анализа оказался положительным, однако официальная причина смерти Стайтли все еще выясняется.

Согласно официальным данным, по состоянию на вечер 2 июля, анализ на наличие коронавируса у 1347 из примерно 3700 заключенных в тюрьме дал положительный результат.

В марте 2019 года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал распоряжение о введении моратория на смертную казнь в штате.

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