Родители отправили своего 18-летнего сына в тюрьму за изнасилование

Родители 18-летнего старшеклассника из Великобритании Джека Эванса (Jack Evans) отправили его в полицейский участок после того, как узнали о том, что он изнасиловал девушку. Об этом пишет Daily Mail.

Джонатан Эванс (Jonathan Evans) и Сара Моррис (Sarah Morris) увидели личную переписку, где Джек просил прощения у жертвы после совершенного им изнасилования. Они решили, что юноша должен понести ответственность за свой поступок, и заставили его рассказать о случившемся в полиции.

«Это было трудно для всех нас, мы немало спорили. Я сказал ему, что лучше всего — показать, что он делает все возможное, чтобы исправить то, что произошло. Для него это было шоком. Надеюсь, что нахождение в тюрьме даст время подумать», — рассказал отец Джека.

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В полиции опросили девушку, подвергшуюся насилию. Она рассказала, что была девственницей до случившегося, и просила знакомого остановиться, но он продолжил сексуальные действия.

В результате Джек Эванс был заключен в тюрьму на два года и получил приказ зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

Ранее в июне сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскала и поймала сексуального маньяка, который нападал на молодых женщин на улице. Была установлена его причастность к изнасилованию трех жертв. Но в полиции полагают, что потерпевших гораздо больше, в настоящий момент следствие проверяет серийного насильника.

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