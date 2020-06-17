В Петербурге поймали нападавшего на улице сексуального маньяка

В Петербурге полиция разыскала и поймала сексуального маньяка, который нападал на молодых женщин на улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, по следам ДНК, оставленным преступником на потерпевших, установлена его причастность к изнасилованию трех жертв. В полиции полагают, что потерпевших гораздо больше, в настоящий момент следствие проверяет серийного насильника.

В ночь на 17 июня был задержан 34-летний уроженец города Салавата Сергей Гафнер. По данным следствия, в октябре 2016 года он изнасиловал 21-летнюю петербурженку на лестничной площадке дома на проспекте Космонавтов и скрылся. Аналогичные преступления были совершены им во Владимирской и Самарской областях. В августе 2016 года в подъезде дома в Самаре мужчина надругался над 17-летней жертвой. В сентябре того же года изнасиловал 25-летнюю жительницу Владимира в 15 метрах от дома.

Гафнер нигде не зарегистрирован с 2015 года. На него неоднократно оформлялись протоколы за мелкое хулиганство. В 2000 году на родине его принудительно отправляли в психбольницу за грабеж, хулиганство, разбой, угрозу убийством. В 2017 году Гафнера вновь обвинили в грабеже, но смогли разыскать и задержать только через год. Его опять поместили в психбольницу.

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