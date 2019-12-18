СКР проведет проверку после смерти российского заключенного от «соли»

По факту смерти российского заключенного от передозировки «солями» (синтетическими наркотиками) будет проведена проверка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Ярославской области.

Местное издание «Ярновости» сообщает со ссылкой на УФСИН по Ярославской области, что возможной причиной смерти стала передозировка «солью». Признаков насильственной смерти не обнаружили, мужчина умер во время работы. Также отмечается, что он отбывал наказание за кражу.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили на предприятии города Рыбинск, где заключенный отбывал наказание в колонии-поселении.

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