Заключенный умер после пыток и побоев тюремщиков

К смерти заключенного Алана Маршалла в тюрьме Соутон неподалеку от шотландского Эдинбурга привело бездействие тюремных охранников, считает следствие по делу. Об этом сообщил таблоид Daily Mirror.

Инцидент, приведший к смерти 30-летнего предпринимателя, арестованного за нарушение общественного порядка, расследуют уже в течение нескольких лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, однако обнародованные недавно данные показали, что это можно было предотвратить.

Как сообщает издание, Маршалл подвергся насилию в ходе дисциплинарного наказания: пятеро охранников протащили его по полу лицом вниз через весь этаж. Медсестра, которую вызвали к заключенному после того, как он потерял сознание, рассказала, что тюремщики просто стояли рядом с умирающим и не пытались никак помочь ему, хотя у каждого из них были навыки оказания первой помощи. На его теле она обнаружила следы многочисленных жестоких побоев и удушения.

Через четыре дня после госпитализации он умер, не выходя из комы. Офицеры охраны заявили, что заключенный напал на них в состоянии наркотического опьянения, однако экспертиза не выявила никаких наркотиков в его организме. В то же время следствие установило еще ряд случаев, в которых показания тюремщиков не совпадают с действительностью: к примеру, они заявляют, что Маршалла лишь один раз ударили ногой, однако на видео с камер наблюдения зафиксировано по меньшей мере 10 ударов.

По мнению патологоанатома, погибший страдал от невыявленного сердечного заболевания, но причиной обострения, приведшего к смерти, скорее всего, стали именно действия охраны. Согласно данным протоколов, за два дня до инцидента у него также выявили симптомы психоза и параноидальный бред, однако Маршалл не получил психиатрической помощи. Расследование его гибели продолжается.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!