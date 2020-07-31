Путин подписал обязывающий росгвардейцев представляться закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает ТАСС.

Документ с поправками опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, росгвардейцы должны называть свои должность, звание, фамилию, а также по требованию граждан предъявить служебное удостоверение, и только после этого сообщать причину и цель обращения.

Исключение предусмотрено лишь одно — в случаях, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление, правонарушение или когда ведется преследование совершившего их лица.

До этого такая обязанность была лишь у сотрудников полиции.

Ранее глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что принятие этого законопроекта снимает проблему деанонимизации сотрудников Росгвардии.

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