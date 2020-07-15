Росгвардейцев захотели освободить от необходимости представляться задержанным

Государственная Дума 15 июля рассмотрит законопроект, предусматривающий освобождение сотрудников Росгвардии от обязанности представляться задержанным гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, документ подготовил профильный комитет парламента по безопасности и противодействию коррупции. Сотрудников ведомства хотят освободить от необходимости идентифицировать свою личность при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения. В редакции первого чтения такое исключение предусмотрено лишь для обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, которая напомнила, что в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, а также разъяснить причины задержания, однако на сотрудников Росгвардии такая обязанность не распространяется и у граждан нет возможности убедиться, что к ним обращается реальный представитель власти.

29 июня сообщалось, что сотрудников правоохранительных органов захотели обязать в течение 24 часов сообщать близким задержанных об оказании им первой помощи или госпитализации.

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