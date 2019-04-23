Российским полицейским захотели разрешить увозить пьяных в вытрезвители

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий полицейским доставлять граждан в сильном наркотическом и алкогольном опьянении не только в медицинские организации, но и в вытрезвители, если они есть в городе. Документ опубликован на сайте законодательного органа.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О полиции». Патрульным предлагается дать право увозить в вытрезвители и больницы людей, которые не в состоянии «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» из-за сильного опьянения. Это же право распространяется на случаи, когда нетрезвые граждане представляют опасность, находясь в одном помещении с другими людьми.

В проекте отмечается, что за девять месяцев 2018 года более миллиона человек были найдены полицейскими в состоянии опьянения на улицах России. Из них 180 тысяч не могли передвигаться самостоятельно. По данным МВД, с 2011-го по 2018 год число преступлений, совершенных в нетрезвом виде, выросло на 34,9 процента. Пьяные люди становятся жертвами преступников, из-за алкоголя ежегодно умирают свыше 50 тысяч россиян, из них 8-10 тысяч замерзают насмерть, уснув на улице.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн, сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Каграманян. В пояснительной записке они указали, что упразднение вытрезвителей «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации». «Данная новация позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности», — говорится в документе.

Сейчас действующие вытрезвители есть в 20 российских регионах. Они создаются на базе медицинских, социальных и иных государственных учреждений.

Систему вытрезвителей ликвидировали в России в 2011 году в рамках реформы МВД. Их обязанности переложили на больницы. Через два года в Совете Федерации заговорили о необходимости вернуть данные учреждения, в 2015 году в Минздраве поддержали эту идею. В марте стало известно, что в Совфеде подготовили законопроект о создании платных вытрезвителей.

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