В России появятся вытрезвители и скорая помощь по выведению из запоя

В ближайшем будущем в России вновь появятся вытрезвители, а пьющим людям будет предоставляться неотложная помощь на дому. Об этом сообщил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью «Известиям».

Системой вытрезвителей будет заниматься министерство труда и социальной защиты. На данный момент неизвестно, когда их откроют, но вопрос об их создании «уже практически решен». В некоторых городах такие учреждения будут существовать при наркологических клиниках, в других — при органах соцзащиты, в третьих — как самостоятельные объекты.

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По словам Брюна, уже в апреле в Москве появится неотложная помощь на дому для пьющих людей. Услуга будет бесплатной. В бригаде будет врач-нарколог, а из оборудования — капельницы и растворы. Пациентов будут выводить из запоя, а также помогут облегчить состояние после интоксикации. «Сверхзадача — не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости — госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения», — добавил психиатр.

Система вытрезвителей была ликвидирована в 2011 году в рамках реформы МВД, их обязанности переложили на медицинские учреждения. Спустя два года в Совете Федерации заговорили о необходимости возродить их, в 2015 году эту идею поддержали в Минздраве. В октябре 2016 года Евгений Брюн говорил, что к моменту проведения чемпионата мира по футболу 2018 года медвытрезвители появятся в 11 городах страны.

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