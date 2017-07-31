Решение о возвращение вытрезвителей в России осталось на доработке

Окончательное решение о возвращении системы вытрезвителей в России пока не принято. Об этом заявил РИА Новости главный нарколог страны Евгений Брюн.

Вопрос, по его словам, остается на доработке.

Осенью прошлого года Брюн рассказал, что такие заведения откроются в 11 городах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом в каждом регионе будут самостоятельно решать, к какому ведомству они будут отнесены — к органам внутренних дел или здравоохранения.

Идею одобрили представители фанатской среды. Руководитель клуба болельщиков Russia Unities Эдуард Латыпов заявил, что многие любители футбола, приезжая в другую страну или город, могут ни разу не показаться на стадионе, проводя все время в баре.

Матчи футбольного чемпионата летом 2018 года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде.

Система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году при реформировании МВД. В сентябре 2015 года 80 процентов опрошенных Левада-Центром поддержали инициативу по ее возвращению, с которой выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В некоторых регионах и городах появились специальные учреждения, взявшие на себя функции вытрезвителей. 26 декабря 2016 года Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения открылся в Челябинске.