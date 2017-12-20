Задержанных за пьянство россиян станут отпускать через двое суток

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о сроках задержания нетрезвых граждан. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, до судебного решения человека можно задержать не более чем на 48 часов. Соответствующие поправки будут внесены в КоАП. Ранее срок административного задержания отсчитывался с момента вытрезвления человека.

Депутаты также поднимали тему возрождения медицинских вытрезвителей, закрытых в 2011 году. В настоящее время полицейские по закону могут доставлять пьяных россиян в медицинские учреждения или по заявлению сожителей человека — в отделение полиции.

В октябре 2016 года главный нарколог страны Евгений Брюн сообщал, что вытрезвители откроются в 11 городах России, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом в каждом регионе будут самостоятельно решать, к какому ведомству они будут отнесены — к органам внутренних дел или здравоохранения. По его словам, пока вопрос о возвращении системы вытрезвителей остается на доработке.

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