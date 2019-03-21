Открытые к Универсиаде вытрезвители оставят для красноярцев

Депутаты горсовета Красноярска поддержали идею сохранить хотя бы один вытрезвитель из открытых к Универсиаде, пишет «РБК-Красноярск».

Автором инициативы стал начальник городской полиции Геннадий Березин. 19 марта во время сессии горсовета он отметил, что за полтора месяца через два красноярских вытрезвителя прошло около 300 человек.

Ранее на защиту вытрезвителей встал глава регионального управления МВД Александр Речицкий, который с момента своего назначения в 2017 году радел за их появление.

Вытрезвители появились в Красноярске в феврале перед началом зимней Универсиады. До этого в 2018-м их возрождали в 11 городах к чемпионату мира по футболу.

В марте сенаторы в очередной раз захотели возродить институт вытрезвителей, которые были упразднены в 2011 году в рамках реформы МВД. Согласно проекту закона, они будут работать «на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства», то есть постояльцам придется самим оплачивать свое пребывание.

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