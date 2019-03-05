В России задумались о создании платных вытрезвителей

В Совете Федерации (СФ) в очередной раз задумались о возвращении вытрезвителей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, его планируется внести на рассмотрение в Госдуму до лета. Об этом РБК рассказал один из его авторов, председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

В документе предлагается организовать систему получастных вытрезвителей, постояльцы которых сами будут оплачивать пребывание в них. Региональные власти наделят полномочиями по созданию таких учреждений «на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства». По словам сенатора, это позволит брать деньги с посетителей. Каким именно образом будет производиться оплата услуг, пока не решено.

Для реализации проекта потребуется внести изменения в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов». Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму до лета.

Рязанский отметил, что в стране есть частные вытрезвители при региональных больницах, но они не имеют права требовать плату с постояльцев. «Закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которой они не просят. Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина — это смешно», — добавил автор законопроекта.

О планах возродить в России системы вытрезвителей, которыми будет заниматься Министерство труда и социальной защиты, год назад говорил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он утверждал, что этот вопрос уже практически решен. По его словам, в 2018 году в Москве должна была появиться бесплатная неотложная помощь на дому для выведения пьющих людей из запоя.

Вытрезвители были ликвидированы в 2011 году в ходе реформы МВД, заботу о нетрезвых гражданах передали в ведение врачей. Спустя два года в Совете Федерации подняли тему возрождения этих учреждений, в 2015-м идею поддержали в Минздраве. На время Универсиады-2019 в Красноярске организовали «комфортные вытрезвители» для болельщиков.

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