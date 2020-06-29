Правительство захотело расширить обязанности российских полицейских

Сотрудников правоохранительных органов захотели обязать в течение 24 часов сообщать близким задержанных об оказании им первой помощи или госпитализации. Соответствующее постановление в понедельник, 29 июня, публикуется на портале нормативно-правовых актов.

Правительство предлагает расшить обязанности полицейских, внеся изменения в положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных в территориальных органах МВД. В поправках говорится, что сведения об оказании первой помощи или направлении задержанного в медицинскую организацию должны передаваться полицейскими близкому родственнику или близкому лицу задержанного в как можно более короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания помощи.

Ранее сообщалось, что росгвардейцев захотели обязать представляться гражданам. Сейчас они не обязаны сообщать гражданам свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение. Такой порядок прописан в федеральном законе «О войсках национальной гвардии РФ». При этом отмечается, что представляться рекомендуется для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Росгвардия поддержала инициативу изменить закон.

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