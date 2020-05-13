В Госдуму внесли закон о расширении прав полиции

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о расширении прав полиции. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ТАСС

По данным агентства, полицейские смогут вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. При этом в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их транспортных средств и находящихся при них вещей.

Материалы по теме «Почувствуют безнаказанность и вседозволенность» Российским полицейским решили дать еще больше прав. И снять с них еще больше ответственности

Полицейские смогут воспользоваться этим правом для предотвращения терактов и при обеспечении безопасности граждан во время массовых беспорядков и при чрезвычайных ситуациях.

Новый закон предоставляет сотрудникам полиции возможность более широкого использования оружия. В частности, полицейские смогу открывать огонь при совершение действий, которые можно расценить, как угрозу нападения на сотрудника полиции. А не только при попытке задерживаемого прикоснуться к оружие, как в действующем законе.

23 апреля сообщалось, что в законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов

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