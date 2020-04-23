Россиян захотели обязать представляться полиции

В законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов. Об этой идее «Ленте.ру» стало известно из документа, содержащем поправки в закон «О полиции».

В дополнении к статье 13 «Права полиции» в ее пункте 2 слова «проверять документы» предлагается заменить словами: «требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество, проверять документы, (...) принимать меры по идентификации указанных лиц». Это означает, что россиянин будет обязан предъявлять сотруднику полиции паспорт, а при обращении на пульт «102» гражданин должен полностью представиться и пройти идентификацию, в том числе — цифровую.

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Внедрение этого пункта означает, что частое сейчас анонимное сообщение «на улице женщину насилуют» (или «муж жену в соседнем доме бьет») перестанет быть анонимным. Граждане не будут сообщать полиции о совершаемых преступлениях, что неизбежно повлечет резкий рост бытового насилия. Анонимность является единственным, по сути, способом защиты сообщающего. Опрошенные «Лентой.ру» юристы считают, что это положение еще больше разобщит граждан и сотрудников правоохранительных органов.

22 апреля сообщалось, что в подготовленном правительстве законопроекте также хотят разрешить полицейским вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Такое право стражи порядка могут получить для того, чтобы спасать жизни россиян, предотвращать преступления и обеспечить безопасность граждан. Отмечается, что при вскрытии автомобиля владельца, в случае его отсутствия, проинформируют об этом в течение 24 часов. В поправках отмечается, что если полицейский действовал на законных основаниях, то он не будет нести ответственность за причиненный при вскрытии автомобиля вред.

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